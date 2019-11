FlixBus wil een klacht indienen bij de Europese Commissie omdat het bedrijf het niet eens is met de in Duitsland voorgenomen btw-verlaging op treinverkeer. Dat schrijft Handelsblatt woensdag. Het vervoerbedrijf voelt zich benadeeld omdat de belastingverlaging, die onderdeel uitmaakt van een pakket met klimaatmaatregelen, niet opgaat voor busreizen.

De Duitse regering kondigde in september de btw-verlaging aan om treinreizen aantrekkelijker te maken, als duurzaam alternatief voor het reizen per vliegtuig. De btw op treinreizen langer dan 50 kilometer wordt met de maatregel van 19 naar 7 procent gebracht. De verlaging zou in januari 2020 ingaan.

FlixBus verzet zich tegen de maatregel omdat ook de bus een duurzamere optie dan het vliegtuig is. "We zijn ervan overtuigd dat een eenzijdige btw-verlaging voor de trein, zonder de groenere bus in overweging te nemen, niet legaal is", zegt medeoprichter André Schwämmlein tegen de krant.

Naast de klacht die het bedrijf in Brussel wil indienen, wil FlixBus de belastingverlaging ook aanvechten bij het Duitse grondwettelijk hof, het zogeheten Bundesverfassungsgericht.

Volgens een juridisch adviseur van het bedrijf zou de voorgestelde selectieve btw-verlaging in strijd zijn met het Europese principe van fiscale neutraliteit. FlixBus ziet zichzelf als een directe concurrent van treinvervoerders zoals Deutsche Bahn (DB). De maatregel zou dergelijke concurrenten een oneerlijk voordeel bieden.

"Mensen zullen vooral de kortingsprijzen van DB naast die van ons leggen, en zullen bij goedkopere bedragen voor hen kiezen", aldus Schwämmlein.