Eneco krijgt een oorlogskas om overnames te doen als de aandeelhouders instemmen met het bod van Shell en PGGM. Volgens De Telegraaf stelt het olie- en gasconcern enkele miljarden beschikbaar voor overnames zodat Eneco kan groeien. Op de middellange termijn moet de omzet van Eneco verdubbelen.

Ook wil Shell dochterbedrijven op het gebied van duurzame energie en elektrificatie onderbrengen bij Eneco.

Shell is bijvoorbeeld eigenaar van New Motion en een bedrijf dat snelllaadpalen bouwt langs snelwegen. Ook heeft het bedrijf al windparken en zonneparken in bezit.

In de plannen blijft Eneco een zelfstandig merk en ook het hoofdkantoor blijft in Rotterdam staan.

Shell trekt op met pensioenuitvoerder PGGM om Eneco binnen te halen. Het consortium neemt het op tegen het Japanse Mitsubishi en een consortium van Rabobank en de Amerikaanse investeerder KKR.

Eneco is nu nog in handen van 44 gemeenten. Voor het einde van het jaar moet er duidelijkheid zijn over wie het concern gaat overnemen. Naar verwachting is Eneco zo'n 3 miljard euro waard.