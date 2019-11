Door de wereldwijde groei van dataverkeer zal het energieverbruik ervan flink toenemen, stelt het economisch bureau van ING woensdag in een onderzoek. Als er geen stappen worden ondernomen, dan zal in 2030 31 procent van het totale stroomverbruik ter wereld opgaan aan dataverkeer.

Onderzoekers van ING schatten dat de wereldwijde datastromen in 2030 twintig keer groter zijn dan in 2018 het geval is. Dit komt onder meer omdat het aantal internetgebruikers in Azië en Afrika met een rap tempo toeneemt, bedrijven meer data verzamelen en het gebruik van clouddiensten toeneemt.

Dit zal gevolgen hebben voor het energieverbruik. Als onder meer netwerken en datacenters niet efficiënter worden in hun stroomgebruik, kan het stroomgebruik van data in 2030 groeien naar 31 procent. Maar ING stelt dat als deze efficiëntieslag wel wordt gemaakt, het stroomgebruik 'slechts' bijna zal verdubbelen; in 2030 zal dan ongeveer 6 procent van het mondiale stroomverbruik opgaan aan data, nu is dat nog 3 procent.

De sector kan bijvoorbeeld efficiënter worden door apparatuur in te zetten dat efficiënter met stroom omgaat. Ook noemt ING het uitfaseren van oudere generaties van mobiele netwerken als energiebesparingsmogelijkheid.

ING laat in een reactie weten dat de 31 procent een doemscenario is. Dit gebeurt alleen wanneer het huidige energieverbruik gecombineerd wordt met de verwachte datagroei. ING verwacht dus niet dat dit gebeurt, aldus de econoom.