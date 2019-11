ABN AMRO belooft geen negatieve spaarrente te rekenen voor klanten met minder dan 100.000 euro op hun spaarrekening. Dat meldt de bank woensdag bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers.

"We hebben besloten geen negatieve rente in rekening te brengen voor tegoeden tot 100.000 euro", schrijft de bank. Met een negatieve spaarrente moeten mensen betalen voor het stallen van hun spaarcenten, in plaats van dat het geld oplevert.

Hiermee vrijwaart ABN AMRO ongeveer 95 procent van hun klantenbestand, aldus de bank. Of klanten die meer dan 1 ton op hun spaarrekening hebben staan wel gaan betalen voor hun spaargeld, is niet bekend.

ABN AMRO is met de harde belofte de eerste bank die een duidelijk signaal afgeeft aan haar klanten over een negatieve spaarrente. Andere banken hebben hier nog geen beloftes over gedaan. Wel hebben meerdere banken gezegd dat een negatieve spaarrente voor klanten onwenselijk en niet waarschijnlijk is.

ABN AMRO ziet nettowinst verdampen

Naast het nieuws over de negatieve spaarrente maakte de bank ook kwartaalcijfers bekend. ABN AMRO zag de nettowinst in het derde kwartaal flink afnemen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Waar er vorig jaar nog 738 miljoen euro onderaan de streep stond, lag dit in het afgelopen kwartaal 24 procent lager op 558 miljoen.

De nettowinst valt flink lager uit vanwege hogere kosten. ABN AMRO gaf in het derde kwartaal meer uit aan de aanpak tegen witwassen en zag de baten van de private equity-tak teruglopen.

Renteopbrengsten stabiel ondanks lage rentes

De rentebaten van de bank bleven redelijk stabiel, met een daling van 3 procent kwam de totale opbrengst hiervan uit op ruim 1,6 miljard euro. Dat is goed nieuws voor de bank, gezien het moeizame renteklimaat van de afgelopen paar jaar.

De rentebaten bleven op peil vanwege stabiele opbrengsten uit hypotheken. ABN AMRO zag haar aandeel op de hypotheekmarkt verbeteren naar 22 procent in het derde kwartaal, tegenover 17 procent in het vorige kwartaal. Spaartegoeden waren een ander verhaal; door de lage rentestanden leverden die minder op.

Witwasonderzoek loopt nog

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar mogelijke witwaspraktijken bij de bank loopt nog, stelt ABN AMRO. Het is niet duidelijk wanneer het onderzoek afgerond wordt en wat de uitkomst zal zijn.

Het onderzoek binnen de bank werd eind september aangekondigd. Het OM verdacht de bank er destijds van ongebruikelijke en verdachte transacties niet tijdig te melden. Ook zouden cliënten niet voldoende gescreend zijn. Eenzelfde onderzoek kostte ING vorig jaar een recordschikking van 775 miljoen euro.