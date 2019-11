Jaarlijks wordt er zo'n 13 miljard euro aan crimineel geld witgewassen in Nederland, concludeert hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht in een nieuw onderzoek. Het Financieele Dagblad schrijft hier woensdag over.

Het grootste deel van het witgewassen geld komt uit Nederland zelf, stelt Unger. In Nederland wordt er zo'n 16 miljard euro aan crimineel geld verdiend, waarvan ongeveer de helft in Nederland wordt witgewassen. De overige 5 miljard euro komt uit het buitenland, concludeert de hoogleraar.

Alles bij elkaar opgeteld is het witgewassen geld goed voor ongeveer 1,6 procent van de Nederlandse economie. Een groot deel van het in Nederland witgewassen geld stroomt vervolgens weer door naar het buitenland: ruim 4 miljard euro.

Witwasexpert Unger verrichte het onderzoek in samenwerking met iCOV, de infobox crimineel en onverklaarbaar vermogen. ICOV is een samenwerking tussen onder andere politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en FIU Nederland. Laatstgenoemde is het meldpunt voor ongebruikelijke transacties.

De hoogleraar kreeg voor het onderzoek onder meer toegang tot transactiemeldingen van banken en casino's, waardoor de criminele geldstromen nauwkeuriger berekend konden worden.