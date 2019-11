De Belastingdienst negeerde jarenlang interne meldingen over misstanden bij de behandeling van burgers, dat schrijven RTL Nieuws en Trouw woensdag op basis van een brandbrief van een gepensioneerde ambtenaar.

De top van de Belastingdienst zou geen gehoor hebben gegeven aan klachten over handelingen die tegen de wet ingingen of de rechten van burgers schonden.

De ambtenaar die de brandbrief stuurt, voegt ook een dossier van voornamelijk e-mails tussen hem, collega's en de top van de Belastingdienst toe aan de brief.

Uit de brief en het dossier zou blijken dat de Belastingdienst bij zeker 40.000 mensen onterecht geld terugvroeg, ondanks dat ze recht op uitstel van betaling hadden. Hun bezwaren tegen de aanmaningen zouden nooit zijn behandeld.

De bezwaren zouden worden aangemerkt als 'verzoek om informatie', waarna de onterechte invordering van schulden werd doorgezet. Dit is in strijd met de wet. Dit is volgens de ambtenaar ook gebeurd bij de honderden onterechte stopzettingen van kinderopvangtoeslag.

Ambtenaar treedt naar buiten na zaak rondom kinderopvangtoeslag

De directe aanleiding voor het naar buiten treden van de ambtenaar, is de zaak rondom de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst had deze toeslag van honderden ouders onterecht stopgezet en liet deze terugbetalen.

De ambtenaar was van 2014 tot 2016 werkzaam bij de afdeling Invordering van de Belastingdienst/Toeslagen. Hier moest hij bezwaren van burgers in behandeling nemen.

Een woordvoerder van de fiscus zegt tegen RTL Nieuws en Trouw dat de dienst er "voortdurend naar streeft om volgens de wet te werken". Een commissie binnen de dienst zou woensdag mogelijk "iets zeggen" over het behandelen van bezwaarschriften, laat de woordvoerder weten.