Tesla plaatst zijn eerste Europese 'gigafabriek' in Berlijn, in de omgeving van luchthaven Berlin Brandenburg die nog in aanbouw is. Dat onthulde topman Elon Musk dinsdagavond in de Duitse stad, nadat eerder op de dag vacatures voor banen in Duitsland op de site van van de elektrischeautofabrikant werden geplaatst.

De Tesla-CEO was in Berlijn aanwezig voor de uitreiking van het Gouden Stuurwiel, een prijs van de Duitse krant BILD am Sonntag en het tijdschrift AUTO BILD. De prijs werd door zijn bedrijf in de wacht gesleept.

Met de bouw gaat een jarenlange wens van de Amerikaanse autofabrikant in vervulling. Sinds medio 2017 wil Tesla al een zogeheten gigafactory in Europa realiseren, nadat het er eerder twee opende in de Verenigde Staten en de bouw van de derde gigafabriek in China volgens schema verloopt.

Musk vertelde vaak dat hij naarstig op zoek was naar de "perfecte locatie". Ondanks aanbiedingen van meerdere EU-lidstaten, waaronder Nederland, liet de beslissing jaren op zich wachten. In Nederland werden meerdere campagnes gevoerd om de nieuwe gigafabriek van Tesla binnen te halen.

Tesla wil met de fabriek op grote schaal elektrische auto's en accu's gaan produceren in Europa. Musk sprak eerder al zijn wens uit om de fabriek in een van de Beneluxlanden te laten verrijzen. Later kwam hij op zijn uitspraken terug en wilde hij zijn fabriek in Duitsland plaatsen, nabij de Franse grens.