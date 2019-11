Voor het eerst sinds 2001 is de AEX-index, de belangrijkste beursindex van Nederland, door de grens van 600 punten gebroken. Na het sluiten van de beurs stond de index op 600,08 punten.

Optimisme over een mogelijk handelsakkoord tussen China en de Verenigde Staten zorgt voor het laatste zetje voor de AEX en andere beursindexen. Zo brak de S&P 500 voor het eerst door de grens van 3.100 punten.

Het oude hoogtepunt van de AEX is nog niet in zicht. Tijdens de zogenoemde dotcombubbel werd in 2000 een stand van net boven de 700 punten neergezet. De AEX zakte in maart 2009 met een stand net onder de 200 punten naar het laagste punt.

Sommige andere indexen zoals de S&P 500 hebben oude pieken al een tijdje geleden weer bereikt. Dat dit niet voor de AEX geldt, komt vooral doordat de AEX geen herbeleggingsindex is. Bij zo'n index wordt ervan uitgegaan dat uitgekeerde dividenden opnieuw worden geïnvesteerd.