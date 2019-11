De private onderwijsinstelling NCOI heeft concurrent LOI gekocht, bevestigen beide partijen dinsdag. Hoeveel de NCOI voor de concurrent betaalt, is niet bekendgemaakt. De overname moet nog door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) worden beoordeeld.

De onderwijsinstellingen, die mbo-, mhbo-, hbo- en masteropleidingen aanbieden, blijven ondanks de overname los van elkaar bestaan. De cursusaanbieders denken elkaar te versterken door het uitwisselen van ervaring en kennis. Onder de streep moet er dan een sterker bedrijf ontstaan, zeggen de partijen.

"De verkoop van LOI aan NCOI Groep is een stap die ik met een gerust hart neem", schrijft LOI-directeur in een reactie. "Uit de gesprekken bleek veel respect en vertrouwen voor de LOI en voor wat er in bijna honderd jaar is neergezet."

Ook de NCOI Groep reageert verheugd op de overname. "Wij hebben altijd veel waardering gehad voor de sterke positie die de LOI in de afgelopen jaren in de sterk gefragmenteerde opleidingenmarkt heeft weten te bemachtigen. Er is veel respect voor de organisatie, de naamsbekendheid en de historie van de LOI", aldus NCOI Groep-directeur Robert van Zanten.