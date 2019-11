Op labels van wijn die in de nederzettingen in Palestijnse gebieden is geproduceerd, mag niet staan dat de drank uit Israël komt. Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag besloten, nadat een wijnboer uit een van de nederzettingen een zaak over het labelen van zijn wijn had aangespannen.

De uitspraak van het hof is bindend en zal Israël zeer ontstemmen, stelt The Guardian.

De uitspraak geldt voor alle landen in de Europese Unie. Volgens het hof moet duidelijk zijn wat het land van herkomst van de wijn is. De nederzettingen die Israël in Palestijns gebied heeft, vallen volgens het hof niet onder de staat Israël. Daarom mag op de wijnflessen niet 'made in Israël' staan.

Het gebruiken van dat label zou de consument onjuist informeren, aldus het Hof. De Europese Unie heeft het stichten van Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden altijd veroordeeld. Deze acties van Israël druisen in tegen de tweestatenoplossing waar de EU al jaren op inzet.

EU vindt dat Palestijnen hun eigen gebied moeten krijgen

Israël liet eerder al weten de suggestie dat de wijn uit de bezette gebieden niet-Israëlisch van afkomst zou zijn, discriminatie te vinden. Het land stelt dat andere landen die gebieden hebben bezet buiten het land niet eenzelfde 'sanctie' treft.

Israël bezette de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem in 1967. Een groot deel van de wereld veroordeelde deze bezetting als illegaal, onder meer in VN-resoluties. Sindsdien vestigden zich in deze gebieden meer dan 500.000 Israëlische kolonisten, bijna 10 procent van alle inwoners van Israël.

De EU heeft deze bezetting altijd veroordeeld, omdat de unie vindt dat de Palestijnen hun eigen gebied zouden moeten krijgen. Volgens de EU moeten de bezette gebieden deel gaan uitmaken van een toekomstige Palestijnse staat.