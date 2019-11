Ruim 70.000 studenten hebben afgelopen zomer te veel geld betaald voor een reisje met openbaar vervoer (ov). Rond de 58.000 studenten hebben hierdoor nog geld tegoed, stelt de OV ombudsman dinsdag in een kwartaalbericht.

Studenten met een reisproduct kunnen normaliter in de zomer niet gratis reizen tussen 16 juli tot en met 15 augustus. Bij enkele vervoerders, zoals Connexxion, GVB, RET en Qbuzz ging dit echter mis. Door een fout in de jaarkalender rekenden zij ook kosten voor 16 augustus.

De fout werd op de dag zelf al gemeld en kwam terecht bij de Regisseur Studenten Reisrecht (RSR). Studenten die te veel hadden betaald, konden het geld meteen terugkrijgen uit een betaalautomaat.

Volgens de OV ombudsman heeft inmiddels 20 procent van de studenten het geld terugbetaald gekregen, ongeveer 58.000 studenten kunnen het geld dus nog ophalen bij betaalautomaten.

De OV ombudsman prijst de snelle reactie van RSR. "Er is snel en helder gecommuniceerd over het probleem en de oorzaak. De voorgestelde oplossing is technisch gezien bovendien keurig, want de studenten hoefden het bedrag niet zelf terug te vragen", aldus de ombudsman.