Acht Nederlandse kledingmerken publiceren vanaf dinsdag een lijst met hun fabrieken. Die stap hangt samen met hun ondertekening van een zogenoemde Transparency Pledge. HEMA heeft als eerste een lijst online gezet waarop fabrieken staan waar kleding en spullen zoals speelgoed en kerstballen worden gemaakt.

In totaal maakt de winkelketen dinsdag de 624 productielocaties openbaar waar in de afgelopen twaalf maanden voor HEMA werd geproduceerd. Hierbij staan details als de adressen en de hoeveelheid medewerkers genoemd. Op de lijst met fabrieken zijn vooral China, India en Bangladesh ruim vertegenwoordigd.

De acht bedrijven ondertekenen dinsdagmiddag gezamenlijk de zogenoemde Transparency Pledge. Dit is een initiatief van onder meer de Schone Kleren Campagne (SKC) en arbeiders- en mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch. Ondertekenaars beloven transparant te zijn over hun productie, door lijsten met hun fabrieken te publiceren.

De SKC, die zich inzet voor de rechten van kledingmakers, zegt blij te zijn met de ontwikkeling. "Dit is een heel belangrijke eerste stap. We kunnen nu direct met bedrijven in gesprek als er problemen worden geconstateerd in de fabrieken", zegt woordvoerder Suzanne Cornelissen tegen NU.nl.

Organisaties die zich inzetten voor rechten van arbeiders kunnen bij de SKC aan de bel trekken als werkomstandigheden in fabrieken bijvoorbeeld gevaarlijk zijn. De instantie kan vervolgens opzoeken welke merken spullen laten maken op de locaties, waarna de merken hierop worden aangesproken.

“De fabrieken zijn nu bekend, maar dat betekent niet dat er een leefbaar loon wordt betaald” Suzan Cornelissen

Bedrijven, waaronder HEMA, die eerder al het Nederlandse textielconvenant ondertekenden, werden daarmee destijds niet direct gekoppeld aan fabrieken. Van hun productielocaties werd één lange gezamenlijke lijst gemaakt. De Transparency Pledge gaat dus verder dan het convenant.

Veel lagelonenlanden op fabriekslijst

Hiermee is overigens nog niet alles opgelost. "De fabrieken zijn nu bekend, maar dat betekent niet dat er bijvoorbeeld een leefbaar loon wordt betaald", aldus de woordvoerder. "We hopen dan ook dat HEMA en andere bedrijven komend jaar ook meer transparantie zullen geven op dat gebied."

Over de fabrieken die HEMA dinsdag bekend heeft gemaakt kan de woordvoerder nog niet veel zeggen. "Ik zie wel dat alle lagelonenlanden erop staan."

Kledingmakers Zeeman, C&A, G-star en Esprit ondertekenden de transparantiebelofte al eerder, en publiceren sindsdien lijsten met fabrieken.