De Nederlandsche Bank (DNB) overweegt de kosten voor financieel toezicht met een kwart te verhogen, meldt Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag op basis van een conceptbegroting.

Naar verluidt moet er meer geld dan verwacht worden gestoken in de renovatie van het hoofdkantoor en digitalisering.

In totaal wil DNB het budget verhogen van 185 miljoen naar 228 miljoen euro. Voor de verbouwing, die volgend jaar begint, is 13,3 miljoen extra nodig. Voor de investeringen in digitalisering zou 14,3 miljoen euro nodig zijn.

Voor financiële instellingen betekent dit dat de bijdrage met 23 procent omhoog moet, maar zij zitten hier niet op te wachten, meldt het dagblad.

De voorzitter van de branchevereniging voor betaalbedrijven VBIN spreekt van een absurde en buitenproportionele stijging.