Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, Takeaway.com, wordt een van de hoofdsponsoren van het EK voetbal 2020. Op deze manier moeten de verschillende merken, zoals het Duitse Lieferando.de, bekender worden. Als onderdeel van de sponsordeal wil de maaltijdbezorger ook eten in stadions afleveren tijdens de wedstrijden.

Het gaat om bezorging in "bepaalde delen van het stadion", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Het idee is om in het stadion te bezorgen, zodat voetbalfans geen seconde van de wedstrijd hoeven te missen." Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, wordt pas later bekendgemaakt.

In het contract dat Takeaway.com heeft getekend met voetbalbond UEFA is onder meer opgenomen dat bij alle 51 wedstrijden de merken van het bezorgbedrijf op televisie en in de stadions te zien zullen zijn. Ook kunnen mensen die bij de maaltijdbezorger eten bestellen, voetbaltickets winnen voor het kampioenschap.

Het EK trekt doorgaans wereldwijd meer dan vijf miljard televisiekijkers en wordt daarnaast in de stadions door drie miljoen mensen gezien. Takeaway.com kan dus een behoorlijk publiek bereiken met de reclamedeal.

Het bezorgbedrijf heeft wereldwijd 16,7 miljoen klanten en is actief in tien Europese landen. Takeaway.com werd in 2000 opgericht in Nederland.