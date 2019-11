Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, Takeaway.com, wordt een van de hoofdsponsoren van het EK voetbal van 2020. Het bedrijf wil op deze manier de verschillende merken, zoals het Duitse Lieferando.de, meer bekendheid geven.

In het contract dat Takeaway.com heeft getekend met voetbalbond UEFA is onder meer opgenomen dat bij alle 51 wedstrijden de merken van het bezorgbedrijf op televisie en in de stadions te zien zullen zijn. Ook kunnen mensen die bij de maaltijdbezorger eten bestellen, voetbaltickets winnen voor het kampioenschap.

Het lijkt erop dat Takeaway.com ook in stadions wil gaan bezorgen gedurende de wedstrijden. De praktische uitwerking van dit plan is echter nog niet rond, zegt het bedrijf dinsdag tegen het Belgische HLN.

Het EK trekt doorgaans wereldwijd meer dan vijf miljard televisiekijkers en wordt daarnaast in de stadions door drie miljoen mensen gezien. Takeaway.com kan dus een behoorlijk publiek bereiken met de reclamedeal.

Het bezorgbedrijf heeft wereldwijd 16,7 miljoen klanten en is actief in tien Europese landen. Takeaway.com werd in 2000 opgericht in Nederland.