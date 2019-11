De Vegetarische Slager gaat de vegetarische burger van Burger King in Europa leveren, schrijft persbureau AP dinsdag. Het bedrijf maakte ook al de plantaardige burgers van de fastfoodketen Smullers en produceerde vleesvervangers voor Mora.

In de Verenigde Staten wordt de plantaardige burger gemaakt door het bedrijf Impossible Foods, maar die burger werd niet goedgekeurd door de Europese Unie omdat de Amerikaanse variant genetisch gemodificeerde ingrediënten bevat.

De burgers van de Vegetarische Slager moeten vanaf dinsdag worden verkocht in 2.400 Burger King-filialen in heel Europa.

Volgens AP heeft Impossible Burgers vorige maand een verzoek ingediend in Europa om in de EU zijn burgers te mogen verkopen, maar dit verzoek is nog in behandeling bij de Europese voedselveiligheidsautoriteit.

De Vegetarische Slager werd in 2010 opgericht door Jaap Korteweg en sinds 2015 liggen de vleesvervangers van het bedrijf in de schappen van de Albert Heijn. Inmiddels heeft de 'slager' producten in meer dan 3.500 winkels verspreid over vijftien landen. Het bedrijf werd in 2018 overgenomen door Unilever.