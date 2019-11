De zorgverzekeraars VGZ en CZ verlagen hun premies voor 2020, schrijft Trouw dinsdag. Bij CZ betalen klanten volgend jaar voor de meest gekozen verzekering 120,95 euro per maand, een daling van 3,85 euro. Bij VGZ daalt de premie met 1 euro van 120,95 naar 119,95 euro.

Menzis maakte maandag al de nieuwe premie voor de standaardverzekering bekend, die met 1 euro stijgt naar `123 per maand. DSW maakte al in september de nieuwe maandpremie bekend, die met 6 euro stijgt naar 118 euro per maand.

Op Prinsjesdag rekende het kabinet voor dat de maandelijkse premie voor een zorgverzekering met zo'n 3 euro zal stijgen. Deze premies worden door de zorgverzekeraars zelf vastgesteld.

Op dinsdag moeten de zorgverzekeraars hun premies bekend hebben gemaakt. Veel aanbieders wachten hiermee elk jaar tot het laatste moment.