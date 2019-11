Flexkantoorverhuurder WeWork is in gesprek met T-Mobile-topman John Legere om oprichter Adam Neumann te vervangen als CEO, schrijft The Wall Street Journal maandag. De excentrieke Neumann verliet het bedrijf eind vorige maand na een aantal turbulente maanden bij WeWork.

WeWork-oprichter Neumann verliet WeWork eind oktober nadat het Japanse techconglomeraat SoftBank de flexkantoorverhuurder redde met een miljardeninvestering. Een van de voorwaarden voor de investering was een vertrek van de WeWork-oprichter. Hij kreeg zo'n 1,7 miljard dollar (1,54 miljard euro) mee.

Neumann stond aan het roer toen WeWork plannen had om naar de beurs stappen om flinke bedragen op te halen. De geplande beursgang liep echter spaak door een gebrek aan interesse van investeerders, waarna het bedrijf in de financiële problemen kwam.

De 61-jarige Legere wordt gezien als iemand die het bedrijf weer in rustiger vaarwater kan brengen.