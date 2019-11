De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing denkt het 737 MAX-toestel vanaf januari weer te kunnen gebruiken voor Amerikaanse commerciële vluchten, zegt de vliegtuigmaker maandag in een update over de situatie. Volgende maand begint het bedrijf weer met leveren van het toestel, mits het bedrijf groen licht krijgt van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

De toestellen van Boeing staan sinds halverwege maart van dit jaar aan de grond na twee fatale ongelukken met het vliegtuig. Bij crashes met 737 MAX-toestellen in Indonesië en Ethiopië kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Beide crashes werden veroorzaakt door problemen met het stuursysteem.

Boeing probeert sinds die tijd om de 737 MAX weer goedgekeurd te krijgen, door de software die de crashes mede veroorzaakt zou hebben aan te passen. In de update over de 737 MAX zegt het bedrijf dat de software-update een simulatortest van de FAA heeft doorstaan en dat het in de laatste fase voor goedkeuring van de FAA zit.

Als Boeing groen licht krijgt, wil het bedrijf in december weer beginnen met het leveren van de 737 MAX aan klanten. Als dit lukt, verwacht Boeing per januari weer te kunnen vliegen in de VS. Ook in Europa gaat het de goede kant op voor de Amerikaanse vliegtuigmaker: vorige week schreef het Europese agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) dat het de 737 MAX in het eerste kwartaal van 2020 weer in de lucht verwacht.

Investeerders reageren verheugd op de berichtgeving van Boeing. Zij zien dit als een teken dat het einde van de 737 MAX-problematiek nadert. De beurskoers sprong na de berichtgeving dan ook met 3,6 procent omhoog naar 363,95 dollar (329,81 euro).