Singles Day, de dag waarop Chinezen cadeaus kopen voor zichzelf en anderen om te vieren dat ze vrijgezel zijn, heeft webgigant Alibaba maandag een recordbedrag van bijna 268,4 miljard Chinese yuan (ongeveer 35 miljard euro) opgeleverd.

Hiermee valt de omzet van de Chinese feestdag ruim 4 miljard hoger uit dan vorig jaar, toen lag die tegen de 31 miljard euro. Zondagavond was er na anderhalve minuut al meer dan een miljard euro omgezet.

De jaarlijks terugkerende feestdag, een soort omgekeerde Valentijnsdag, is in de jaren negentig in het leven geroepen door vier studenten om vrijgezellen in het zonnetje te zetten. Doordat de Chinese webgigant Alibaba de gehele maandag producten met megakortingen op de website publiceert, kunnen zij dingen voor zichzelf aanschaffen.

Naast Alibaba, doen ook talloze andere Chinese webwinkels mee met de feestdag. Het evenement is inmiddels ook overgewaaid naar omliggende landen als Zuid-Korea en Japan, en ook in Nederland wordt er aandacht aan besteed. Onder meer bol.com doet aan Singles Day.