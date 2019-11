Dominique Leroy, de voormalige topvrouw van het Belgische telecombedrijf Proximus, wordt adviseur bij consultancykantoor Bain & Company, blijkt maandag uit gegevens op haar LinkedIn-profiel.

Leroy was eerder in beeld om de Italiaan Maximo Ibarra te vervangen als CEO van KPN en was zelfs al benoemd. Deze benoeming werd echter weer ingetrokken, omdat de voormalige Proximus-topvrouw door het parket van Brussel wordt onderzocht vanwege mogelijk handelen met voorkennis.

De Belgische Leroy verkocht op 1 augustus voor 285.000 euro aan Proximus-aandelen, terwijl ze in vertrouwelijke gesprekken met KPN onderhandelde over de functie van topvrouw. Het was de eerste aandelenverkoop die ze in drie jaar tijd deed. Nadat haar vertrek was aangekondigd, daalde de koers van het Proximus-aandeel met 2,5 procent. Volgens Leroy was er niets mis met haar manier van handelen, omdat ze dit slechts op enkele momenten in het jaar zou mogen doen.

Inmiddels is het gat bij KPN alweer opgevuld. Per 1 december wordt Joost Farwerck topman van het telecombedrijf. Hij was eerder werkzaam als operationeel directeur bij KPN.

Proximus wordt momenteel geleid door Sandrine Dufour. Zij is interim-CEO.