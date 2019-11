Vier centraal bankiers binnen de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) gaan voorstellen indienen om de besluitvorming binnen de bank te veranderen. Dit meldt Financial Times maandag op basis van anonieme bronnen.

Zo zouden er onder meer voorstellen worden gedaan om regelmatig stemmingen te houden over het monetaire beleid.

Nu wordt er alleen over de renteniveaus van de ECB gestemd als de president van de ECB dit op de agenda zet. Ook zou de president niet meer beleid mogen aankondigen voordat dit besproken is in de raad.

De centraal bankiers doen de voorstellen op uitnodiging van de nieuwe president van de ECB, Christine Lagarde. Zij nam het stokje begin deze maand over van Mario Draghi. Veel van de suggesties zijn ontstaan na frustratie over hoe Draghi onder meer de debatten over monetair beleid voorzat.

De laatste maanden spraken sommige centraal bankiers zich in het openbaar uit tegen de laatste stimuleringsmaatregelen die de ECB heeft genomen. Zo verklaarde DNB-president Klaas Knot in een speciaal persbericht dat er gegronde redenen zijn om de effectiviteit van de nieuwe maatregelen in twijfel te trekken.