In het derde kwartaal is de Britse economie met 0,3 procent gegroeid, blijkt uit nieuwe bbp-cijfers van het Britse statistiekbureau Office for National Statistics. Hiermee ontloopt het Verenigd Koninkrijk een recessie, aangezien in het tweede kwartaal nog een krimp van 0,2 procent te zien was.

Analisten stellen overigens wel dat de economie in augustus en september door het grote risico op een no deal-Brexit juist kromp. Onder de streep komt het kwartaal desondanks dus nog wel in de plus uit.

De nieuwe cijfers volgen maandag op een ander positief bericht: werkgevers blijken in het VK weer meer mensen in dienst te nemen na een dieptepunt dat na achttien maanden werd bereikt.

Het pond is na bekendmaking van de groene cijfers ook opgeklommen. Rond 14.00 uur stond de munteenheid 0,5 procent in de plus ten opzichte van het begin van de dag, op een waarde van zo'n 1,16 euro.

Voor het gehele jaar tot nu toe komt de bbp-groei op 1 procent uit, terwijl die groei in de gehele eurozone op 1,1 procent ligt.

Het is nu de vraag hoe de economie in het VK zich in het vierde kwartaal en in 2020 gaat ontwikkelen. De verwachting van analisten is dat er in de laatste maanden van 2019 een groei van 0,2 procent wordt bereikt. Voor volgend jaar is nog veel onzeker, vooral omdat nog altijd niet duidelijk is wat voor vorm de Brexit zal aannemen. Ook weegt de uitkomst van de verkiezingen op 12 december mee.