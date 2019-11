Bijna een op de drie consumenten (30 procent) is afgelopen jaar overgestapt op een ander telefoonabonnement of een andere provider. Dat is iets meer dan in 2018, toen het om 27 procent van de consumenten ging, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag in een jaarlijks onderzoek naar consumentengedrag op de telecommarkt.

Vooral een mogelijke besparing op de maandelijkse kosten (31 procent van de consumenten die in actie zijn gekomen) en een aflopend contract (30 procent) blijken belangrijke redenen om over te stappen.

Bij het overwegen van een nieuw contract beschouwt 68 procent van de respondenten de maandelijkse kosten als de belangrijkste informatie voor hun keuze. Maar liefst 64 procent van de respondenten gebruikt deze informatie dan ook als ze op zoek zijn naar een nieuw abonnement.

Ook inzicht in het eigen verbruik (44 procent), de kwaliteit en betrouwbaarheid van het netwerk (43 procent), de mogelijkheid om een telefoonnummer mee te nemen (43 procent) en de contractduur (43 procent) worden door veel potentiële overstappers belangrijk gevonden.

Meer dan de helft van de consumenten (58 procent) gebruikt de website van de aanbieder voor het vinden van een abonnement, 39 procent van de mensen gebruikt een prijsvergelijkingssite en een kwart vraagt familie of vrienden om advies.