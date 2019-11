Bol.com wil binnen een paar maanden ook kleding gaan verkopen, zeggen ingewijden maandag tegen het Financieele Dagblad (FD). Zo probeert de webwinkel zich voor te bereiden op de komst van het Amerikaanse Amazon in 2020.

Amazon heeft een groot aanbod aan kleding, waartegen Bol.com zich nu probeert te wapenen door begin volgend jaar ook uit te breiden als modewebwinkel. Daarom benadert de Nederlandse webshop momenteel veel grote kledingmerken, zeggen de ingewijden tegen het FD. In januari volgend jaar zou de stap groots worden aangekondigd.

Volgens deskundigen die de krant heeft gesproken zou in 2020 de strijd tussen Bol.com en Amazon, maar ook spelers als Zalando, Wehkamp en About You, flink losbarsten. Daarbij zouden zelfs bedrijven kunnen omvallen.

Bol.com bevestigt de stap zelf niet, maar zegt in een reactie wel dat een dergelijke uitbreiding "logisch" zou zijn.

De omzet van Amazon, dat actief is in veel landen wereldwijd, bedraagt 197 miljard euro. Dat is bijna honderd keer zoveel als de omzet van Bol.com, dat jaarlijks rond de 2 miljard euro binnenhaalt.