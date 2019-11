Chinese koopjesjagers hebben in de eerste anderhalve minuut van de nacht van zondag op maandag, de start van de jaarlijkse feestdag Singles Day (Vrijgezellendag), ruim 10 miljard Chinese Yuan (zo'n 1,3 miljard euro) uitgegeven.

Ruim tien minuten later werd de grens van 50 miljard Chinese Yuan gepasseerd (6,5 miljard euro), schrijft het Chinese nieuwskanaal CGTN.

De jaarlijks terugkerende feestdag is in het leven geroepen om vrijgezellen in het zonnetje te zetten. Doordat de Chinese webgigant AliBaba de gehele maandag producten met megakortingen op de website publiceert, kunnen zij dingen voor zichzelf aanschaffen.

In 2017 werd er via de website een recordbedrag van ruim 22 miljard euro overgemaakt binnen 24 uur. Vaak hebben Chinese online consumenten voor middernacht hun virtuele winkelmandjes al gevuld en klikken zij op kopen wanneer Singles Day is aangebroken.