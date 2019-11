Het Britse warenhuis Harrods is de ware kerstgedachte dit jaar even vergeten: alleen kinderen met rijke ouders mogen de Kerstman in zijn met diamanten ingelegde grot in het warenhuis bezoeken.

Ouders die minimaal 2.000 pond (zo'n 2.320 euro) in Harrods besteden, mogen hun kinderen de grot in sturen voor een bezoekje aan de Kerstman. Britten zijn woest, en dus kwam het warenhuis met een oplossing: dit jaar mogen 160 gezinnen met lagere inkomens toch afdalen in de diamantengrot.

Het luxe warenhuis, dat eigendom is van de koninklijke familie van Qatar, geeft deze gezinnen vanaf 15 november 4.400 momentjes van tien minuten met de Kerstman. Rijke families krijgen dus 96,4 procent van de kerstmantijd in de diamantengrot.

Bezoekers van het warenhuis beklagen zich tegenover de Britse krant The Guardian: Harrods gedraagt zich als de Grinch en steelt Kerstmis, en heeft zich laten verleiden tot het commercialiseren van Kerst, zeggen zij.

Ook selfie met Kerstman kost geld

Kaartjes voor een bezoek aan de Kerstman kosten 20 pond, zo'n 23 euro per kind. Harrods verdient zo minimaal 98.314 euro voor het exploiteren van de grot in de 5,5 week tot Kerstavond. Ook voor foto's met de Kerstman moet apart worden betaald.

Een woordvoerder van Harrods zegt dat het warenhuis er alles aan doet om de ervaring in de grot zo magisch mogelijk te maken. "Elk jaar worden we overweldigd door de vraag naar deze speciale ervaring, en tickets zijn extreem beperkt. Helaas kunnen we eenvoudigweg niet voldoen aan die vraag."