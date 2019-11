Hagelbuien, hitte, droogte en forse regenval zorgen ervoor dat de verzekeringspremies van woonverzekeringen in Nederland stijgen. Gecombineerde opstal- en inboedelverzekeringen kostten consumenten in de afgelopen vier jaar 25 procent meer, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer.

Independer onderzocht op verzoek van het radioprogramma Argos de premies van inboedelverzekeringen en pakketverzekeringen, een inboedelverzekering in combinatie met een opstalverzekering.

Er is sinds 2015, en met name in de laatste twee jaar, sprake van een duidelijke stijging van beide premies, zegt verzekeringsexpert Suzan Samson tegen Argos.

De premies van inboedelverzekeringen zijn sinds 2015 met 13 procent toegenomen en de premies van de pakketverzekeringen met 25 procent, aldus Samson. "Als je kijkt naar wat verzekeraars als reden opgeven, dan zie je heel duidelijk dat de toenemende schadelast door veranderende weersomstandigheden de belangrijkste oorzaak is van die premiestijgingen."

Volgens het Verbond van Verzekeraars keren verzekeraars per jaar gemiddeld zo'n 360 miljoen euro aan schadevergoedingen uit als gevolg van "slecht weer", aanzienlijk meer dan de 250 miljoen die in een rapport van de branchevereniging uit 2017 werd genoemd.

600 miljoen euro voor één hagelbui

Woordvoerder Oscar van Elferen: "Dat is een gemiddelde. Maar als je bijvoorbeeld de hagelbuien neemt van 2016, dan zijn verzekeraars in één dag al 600 miljoen euro kwijt."

Volgens Van Elferen zien schadeverzekeraars zich genoodzaakt de premies van de woonverzekeringen, opstal- en inboedel-, te verhogen, omdat ze anders de schadelast niet meer kunnen dragen. Hij doet geen mededelingen over de exacte percentages: die informatie is concurrentiegevoelig.