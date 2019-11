Shell en Rabobank deden deze week als de twee laatste partijen een serieus bod voor de overname van energiebedrijf Eneco, schrijft De Telegraaf zaterdag. Daarmee staan het grootste bedrijf van Nederland en het belangrijkste bedrijf van Nederland tegenover elkaar.

Eneco is nu nog eigendom van 44 gemeenten. De enige overgebleven concurrent van Rabobank en Shell in de race om de overname is het Japanse Mitsubishi. Dat bedrijf maakt geen serieuze kans, aldus De Telegraaf.

Het energiebedrijf heeft een waarde van zo'n 3 miljard euro. Rond de Kerst moet het winnende bod bekend zijn, schreef Het Financieele Dagblad eerder.

Eneco wordt door middel van een gecontroleerde veiling overgenomen van de gemeenten. De biedingen komen binnen bij vertegenwoordigers en aandeelhouders, en deze partijen overleggen vervolgens met de achterban. Alle 44 gemeenteraden zullen erover moeten stemmen.

Shell wil met de overname werken aan een nieuw imago: niet dat van oliegigant, maar juist dat van elektriciteitsbeweging. Het bedrijf wil de hoeveelheid CO2 in zijn producten halveren. De oliereus werkt voor deze overname samen met pensioenbelegger PGGM.