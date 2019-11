Jumbo en HEMA gaan samenwerken. Vandaag kwamen beide ketens tot een principeovereenkomst voor een commerciële samenwerking in Nederland en België. Zij hopen de marktpositie van de bedrijven hierdoor verder te verbeteren.

De winkels zijn van plan HEMA-artikelen via de supermarkten van Jumbo te verkopen. Ook wordt HEMA cosponsor van wielerploeg Jumbo-Visma.

Tientallen HEMA-winkels zullen veranderen in Jumbo's, en omdat de HEMA-winkels vooral op toplocaties in stadscentra zitten, krijgt Jumbo er veel A-locaties bij. Jumbo en HEMA willen vóór het einde van het jaar meer details naar buiten brengen.

De samenwerking met Jumbo is een kans voor HEMA om zijn schuld te verminderen. HEMA zag het nettoverlies licht toenemen in het tweede kwartaal van dit jaar en kwam 14,1 miljoen euro tekort. In dezelfde periode een jaar eerder was het verlies nog 10,2 miljoen euro.