De rijkdom van miljardairs nam in 2018 met 4,3 procent (388 miljard dollar) af. Tussen 2013 en 2018 was de geldberg van de allerrijksten juist nog met 34,5 procent gegroeid tot 8,5 biljoen dollar. Dat blijkt uit het Billionaires Insights report van bank UBS en accountantskantoor PWC.

Vooral in de Verenigde Staten kwamen er meer miljardairs bij die het dankzij de florerende techsector goed deden. Het land telt 607 miljardairs.

De miljardairs in China (Hongkong incluis) hadden flinke klappen te verwerken door de vertraagde economische groei van het land, aanhoudende protesten en tegenvallende beursresultaten. Toch komt er in China elke 2 tot 2,5 dag een nieuwe miljardair bij.

In Nederland zijn er 10 miljardairs, tegenover 114 in Duitsland en 54 in het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek keek naar 2.101 miljardairs in 43 landen, volgens het rapport zelf omvat het 98 procent van de miljardairsmarkt.

Steeds meer vrouwelijke miljardairs

Tussen 2013 en 2018 nam het aantal vrouwelijke miljardairs toe met bijna de helft, van 160 naar 230. Het aantal mannelijke miljardairs steeg met 39 procent.

Oxfam berekende eerder dit jaar dat de 26 rijkste mensen ter wereld net zoveel bezit hebben als de armste 50 procent van de wereldbevolking. Dat zijn 3,8 miljard mensen.