Ruim achttienhonderd veehouders hebben zich de afgelopen maand aangemeld op de website van Stikstofclaim. Deze stichting wil de schade verhalen die boeren verwachten als gevolg van de stikstofmaatregelen die de overheid voorbereidt, zegt de stichting vrijdag tegen BNR Nieuwsradio.

"De rijksoverheid en de provincies staan op het punt stikstofmaatregelen te treffen die miljarden euro's van de agrarische sector zullen afnemen", schrijft Stikstofclaim.

De stichting is momenteel bezig met het verzamelen van een achterban om met een groot collectief te kunnen procederen als duidelijk is welke maatregelen de boeren zullen treffen.

Iedereen die zich aanmeldt, betaalt 150 euro. Die kas wordt dagelijks gevuld met de bijdragen van zo'n tweehonderd veehouders. "Hoe meer de overheid over de grens gaat, des te meer aangeslotenen wij krijgen", zegt voorzitter John Spithoven tegen BNR.

'Berekeningen kloppen niet'

De stichting vertrouwt de rekenmethode van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het bepalen van de stikstofneerslag niet en zet daar op in.

"De overheid is voornemens maatregelen te treffen op grond van het rekenmodel AERIUS, dat nooit getoetst is met metingen en grote onzekerheden kent. Bij overhaast invoeren van maatregelen op grond van aannames bestaat het risico dat zaken in werkelijkheid anders blijken te liggen en ondernemers voor niets op kosten worden gejaagd", schrijft de stichting op zijn site.