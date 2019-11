Patrick Scholtze, de voormalige creatief directeur van Talpa die in 2017 bij John de Mol in ongenade viel, heeft toch geen recht op 1 miljoen euro ontslagvergoeding. Het gerechtshof van Leeuwarden zette deze week een streep door een eerdere uitspraak van de kantonrechter over het bedrag.

De kantonrechter oordeelde in maart nog dat Scholtze recht had op een "billijke vergoeding" van 1.026.449,09 euro.

Scholtze werd in 2017 op straat gezet door De Mol. Het was het begin van een slepende strijd tussen de twee. Scholtze wist via de rechter af te dwingen dat hij kon terugkeren bij het bedrijf en nog twee bonussen van in totaal 850.000 euro kon ontvangen. Uiteindelijk trekt hij nu toch aan het kortste eind.

Volgens het hof heeft Talpa na de eerste schorsing niet ernstig verwijtbaar gehandeld en hoefde de ontslagvergoeding niet betaald te worden. Scholtze moet netto 492.696 euro terugbetalen aan Talpa.