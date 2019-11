Wanneer bedrijven worden overgenomen vanwege de data waarover zij beschikken, is dat reden tot bezorgdheid, vindt Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging). Ze doet haar uitspraak een week na de bekendmaking van de overname van Fitbit door Google.

Vorige week werd bekend dat Google 2,1 miljard dollar betaalt voor de fabrikant van fitnesstrackers. Zo hoopt het concern een voet tussen de deur te krijgen op de markt voor wearables en sporthorloges.

Vestager gaat niet specifiek op de voorgenomen fusie in, maar zegt op de Web Summit-conferentie wel dat de autoriteiten het ongemakkelijk vinden dat bedrijven met veel data het doelwit zijn van overnames.

De Deense Eurocommissaris voegt daaraan toe dat regelgevers bij dit soort overnames in overweging moeten nemen of innovatie wordt belemmerd, de privacy in het geding is en of het voor andere bedrijven moeilijker wordt om de markt te betreden.

De aanmerkingen van de Europese Commissie zijn relevant voor Google en Fitbit, aangezien Brussel groen licht moet geven voor de overname.