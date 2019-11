Het aantal mensen dat in september in het vliegtuig stapte is iets toegenomen, meldt luchtvaartbrancheorganisatie IATA donderdag.

In september nam het aantal passagiers met 3,8 procent toe ten opzichte van vorig jaar. De toename ligt daarmee procentueel gezien net zo hoog als in augustus.

De capaciteit, het aantal beschikbare stoelen vermenigvuldigd met het aantal gevlogen kilometers, nam in september met 3,3 procent toe. Ook de bezettingsgraad lag hoger, met een kleine 0,4 procent.

IATA-directeur Alexandre de Juniac stelt wel dat de groei tegenvalt. Voor de achtste maand op rij ligt deze onder het gemiddelde. De Juniac gaat er niet vanuit dat het snel verbetert, vanwege de vertraging van de wereldwijde economie. Deze vertraging zou nog eens versterkt kunnen worden als economische problemen voort blijven duren, aldus de IATA-directeur. Deze problemen zijn onder meer de handelsoorlog tussen de VS en China en de Brexit.