Blinden of slechtzienden kunnen vanaf donderdag terecht bij 670 pinautomaten van ING met een spraakfunctie. Dat maakt de bank donderdag bekend. Deze geldautomaten staan bij filialen van supermarktketen Albert Heijn en op Schiphol.

De spraakfunctie van de geldautomaat maakt het voor mensen die moeite hebben met lezen of visueel beperkt zijn makkelijker om zelf geld op te nemen.

De stem die instructies geeft wordt gestart door een stekkertje van een koptelefoon of oordopjes in de geldautomaat te doen. De klant krijgt vervolgens te horen welke opties er zijn en wat hij of zij moet doen. Dit kan bijvoorbeeld het invoeren van de pincode zijn, het intoetsen van het gewenste bedrag of al dan niet een bonnetje willen. De pratende geldautomaat spreekt alleen nog Nederlands.

De geldautomaten zullen geen problemen ondervinden bij de overgang naar de Geldmaat, de nieuwe uniforme geldautomaat voor alle Nederlandse banken. De spraakfunctie op deze automaten blijft na de overgang naar Geldmaat behouden, aldus ING.