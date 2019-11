Er moet een belasting op vliegen komen die op Europees niveau is geregeld, vindt de Nederlandse regering. Samen met acht andere EU-landen roept Nederland de nieuwe Europese Commissie op om met een voorstel te komen voor een vliegtaks. De negen landen ondertekenden donderdag een manifest, dat is voorgedragen aan Eurocommissaris Frans Timmermans.

De CO2-uitstoot van vliegen wordt nu niet voldoende belast in vergelijking met andere transportmiddelen, stellen de negen landen. Ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt nu veroorzaakt door vliegen, maar dit is niet terug te zien in de prijzen van vliegtickets, aldus de ondertekenaars.

Naast Nederland, ondertekenden Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, België, Luxemburg, Denemarken en Bulgarije het manifest.

"Niet alleen Nederland, maar een grote groep andere Europese landen vindt dat het niet goed is dat vliegen in tegenstelling tot de auto, bus of trein op geen enkele manier is belast", stelt staatssecretaris Menno Snel van Financiën. "Door nu samen op te trekken, hopen we dat dit belangrijke onderwerp nu ook in Europa verder kan gaan vliegen", aldus Snel.

Nederland is al jaren een van de voorvechters van Europese regelgeving op dit vlak. Mochten de pogingen tot een Europese vliegtaks nergens toe leiden, dan wil Nederland vanaf 2021 een nationale taks invoeren van 7 euro per vliegticket. Over twee weken wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over dit voorstel.