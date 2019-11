Printerbedrijf Xerox heeft een bod uitgebracht op computerfabrikant HP, bevestigde het bedrijf woensdag. Het zou gaan om een bod van 22 dollar (19,88 euro) per aandeel, met een totaalwaarde van ongeveer 33 miljard dollar, meldt zakenzender CNBC donderdag op basis van ingewijden.

Het bod van Xerox zou bestaan uit 77 procent cash en 23 procent aandelen, aldus ingewijden tegen CNBC. Een akkoord zou kunnen leiden tot kostenbesparingen van 2 miljard dollar en zou ervoor zorgen dat HP-aandeelhouders 48 procent in handen krijgen van het bedrijf.

De deal is nog alles behalve zeker. Veel analisten zijn bezorgd over het verschil in grootte tussen de bedrijven. HP is qua marktaandeel namelijk drie keer groter dan Xerox: 24 miljard dollar om 8 miljard.

HP splitste in 2014 op in twee bedrijven: HP Inc. en Hewlett Packard Enterprise. Het bod van Xerox is op het eerstgenoemde, dit bedrijf maakt onder meer printers en computers.

Het bekende computerbedrijf bevindt zich al tijden in zwaar weer. Kort na de splitsing ging het nog even goed met het bedrijf, maar dit jaar heeft HP de omzet of winst niet zien groeien. Vorige maand kondigde HP aan negenduizend werknemers te ontslaan; 16 procent van het totale personeelsbestand.