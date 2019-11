WeWork heeft in het derde kwartaal zijn greep op de kantoormarkt in de VS vergroot en huurt nu 69 procent van de flexkantoren. De effecten van het beursdebacle en de reddingsactie door SoftBank zijn daarmee nog niet zichtbaar, schrijft CNBC donderdag op basis van onderzoek door vastgoedorganisatie CBRE.

WeWork huurt leegstaande kantoorpanden, knapt deze op en verhuurt die vervolgens weer aan zelfstandige ondernemers.

In het tweede kwartaal was de bezettingsgraad nog 68 procent. WeWork is daarmee flink gegroeid ten opzichte van 2018. In het derde kwartaal van dat jaar was het aandeel nog 60 procent.

Volgens een onderzoeker van CBRE heeft WeWork de positieve cijfers te danken aan de periode vóór de mislukte beursgang en de daaropvolgende deuk in het imago en waardedaling. Het negatieve effect van deze ontwikkelingen zou aan het eind van het jaar pas doorsijpelen.

WeWork sloot in de loop van het jaar nog veel nieuwe huurcontracten af voor extra kantoorruimte. Dat gebeurde ook nog in de tijd dat investeerders al sceptisch waren over de beursgang van het bedrijf. Uiteindelijk werd de groots aangekondigde beursgang van het bedrijf alsnog afgeblazen vanwege een gebrek aan interesse bij investeerders.

Uiteindelijk sprong Softbank voor het noodlijdende bedrijf in de bres. Het Japanse techconglomeraat stak meer dan 10 miljard dollar (ruim 9 miljard euro) in WeWork om het kantoorverhuurbedrijf te redden. Een van de onderdelen van het reddingsplan was het opstappen van de WeWork-topman Adam Neumann.