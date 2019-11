Airbnb gaat alle verhuurders en woningen op het platform screenen, heeft topman Brian Chesky woensdag bekendgemaakt. Hij wil alle zeven miljoen overnachtingsplekken en de verhuurders in december 2020 gescreend hebben.

De maatregelen volgen op een incident in de Amerikaanse staat Californië, waarbij via Airbnb een huis werd gehuurd voor een halloweenfeest. Toen de locatie van het feest op Instagram werd gedeeld, kwamen er zo'n honderd bezoekers opdagen en vond er een schietpartij plaats. Hierbij kwamen vijf personen om het leven.

Ook gaat Airbnb extra letten op "reserveringen met een hoog risico" om de kans op een dergelijk incident kleiner te maken. Het gaat hierbij voornamelijk om grotere woningen, waar mensen een langere tijd verblijven. Ook spreekt het bedrijf van een high risk human review, maar of dit betekent dat het bedrijf ook potentiële huurders gaat screenen, is niet bekend.

Ook stelt Airbnb een hotline in voor de buren van verhuurders. Op die manier kunnen bezorgde buren contact opnemen met het verhuurplatform. Vorige week kondigde het verhuurplatform vanwege het incident al een verbod op 'feesthuizen' aan.

Aan de andere kant kunnen huurders die niet tevreden zijn met een Airbnb-woning kosteloos een andere overnachtingsplek krijgen of hun geld terugkrijgen. "Dit is een grote verandering binnen ons platform dat het vertrouwen in Airbnb moet vergroten", zei Chesky woensdag over de veranderingen.