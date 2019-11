Het Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft donderdag de laatste twee verbrandingslijnen weer in gebruik genomen. Daarmee zijn alle zes de lijnen weer actief. Het Amsterdamse bedrijf heeft daarnaast aangekondigd naar het personeelsbestand te gaan kijken.

Met het activeren van de laatste twee verbrandingslijnen is er een eind gekomen aan de stilstand van de ovens, meldt het AEB in een persbericht.

De afvalverwerker gaat nu kijken naar de bezetting van het personeel om "te voldoen aan de vereisten van een bedrijf dat opereert in een concurrerende markt". Dat doet het bedrijf samen met de ondernemingsraad.

"Er wordt kritisch gekeken naar functies en of die passen binnen de grootte van het bedrijf", schrijft de AEB. Er zal volgens hen extra opleiding en training nodig zijn.

Alle verbrandingslijnen lagen stil

Het afvalbedrijf kampte sinds juni met financiële problemen en achterstallig onderhoud, waardoor alle lijnen stil kwamen te liggen. De veiligheid van de werknemers kon niet worden gewaarborgd.

In oktober werd in overleg met de toezichthouder en de gemeente besloten de stilgelegde lijnen weer op te starten. De eerste vier lijnen werden begin oktober weer in gebruik genomen.

"Nu kunnen we op korte termijn, samen met onze partners, ons weer volledig te richten op het duurzaam verwerken van afval en het leveren van warmte, energie en grondstoffen", reageert Paul Dirix, CEO van AEB.

Noodlijdend bedrijf krabbelt weer op

Het stilleggen van de lijnen in juli zorgde voor een nationale afvalcrisis en bezorgde het AEB, met de gemeente als enige aandeelhouder, een enorme schuld. Dit was voor het stadsbestuur een reden om geld vrij te maken voor het financieel herstel van het noodlijdende bedrijf.

Het AEB had naar eigen zeggen 80 miljoen euro nodig om het einde van het jaar te halen. Eerder werd al 35 miljoen vrijgemaakt. Vervolgens kwam daar nog de gewenste 45 miljoen euro bovenop.