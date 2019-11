Griekenland wil met belastingprikkels rijke mensen uit het buitenland stimuleren om hun fiscale woonplaats naar het Zuid-Europese land te verplaatsen. Dit is een van de plannen uit een wetsontwerp waarin maatregelen voor belastingverlichting worden beschreven.

Het plan is om de rijke buitenlanders te trekken met een belasting van 100.000 euro. Investeerders die hun fiscale woonplaats naar Griekenland verplaatsen, hoeven dan jaarlijks alleen dit bedrag te betalen over hun wereldwijde inkomsten.

Met het aantrekken van buitenlandse investeerders hopen de Grieken hun herstellende economie verder te versterken.

Het belastingvoordeel zou maximaal vijftien jaar gelden. Voorwaarden zijn er ook. Zo moeten de mensen die er gebruik van maken ten minste 183 dagen per jaar in Griekenland zijn en moeten ze binnen drie jaar een investering van minimaal 500.000 euro doen in het land. Als iemand meer dan 1,5 miljoen euro investeert, dan wordt de belasting van 100.000 euro zelfs gehalveerd. Buitenlanders die 3 miljoen euro investeren, betalen 25.000 euro belasting.

De investeerders die voor het belastingvoordeel in aanmerking komen, worden beschermd tegen besluiten van toekomstige regeringen.

In het wetsontwerp staat verder een voorstel voor het verlagen van de vennootschapsbelasting van 28 naar 24 procent. Ook de dividendbelasting kan van 10 naar 5 procent worden verlaagd.