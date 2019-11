De economische groei in de eurozone blijft de komende twee jaar naar verwachting laag, staat in een donderdag verschenen raming van de Europese Commissie. Voor 2021 wordt een economische groei van 1,2 procent verwacht.

De oorzaak lijkt vooral buiten Europa te liggen. Europese ondernemingen hebben last van de handelsspanningen en een afnemende vraag vanuit de rest van de wereld.

Dit is vooral te merken in de industrie. Zo neemt de activiteit binnen de Duitse industrie al ruim een jaar af en is dit doorgesijpeld naar sommige andere EU-lidstaten.

De Nederlandse industrie kan de druk vanuit de rest van Europa nog doorstaan. In oktober daalden de activiteiten in de Nederlandse industrie weliswaar naar het laagste niveau, maar er was nog steeds sprake van groei.