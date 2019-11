Van alle Amerikaanse obligatiefondsen schetst 30 procent een te rooskleurig beeld van de risico's. Daarmee misleiden ze fondsenvergelijker Morningstar, die beleggers dan vervolgens verkeerd adviseert. De beleggers zouden daarmee zonder het te weten meer risico lopen, concluderen onderzoekers van de economische denktank NBER donderdag.

Beoordelingen van Morningstar worden zeer serieus genomen door analisten en beleggers. Dat de beoordelingen in bijna een derde van de gevallen rooskleuriger dan de werkelijkheid zijn, is voor hen dan ook een schokkende uitkomst. De fondsenvergelijker is ook in Nederland actief.

Morningstar wordt volgens de onderzoekers misleid door fondsen, die liegen over de precieze samenstelling van hun beleggingen. "Veel fondsen rapporteren meer lagerisicobeleggingen dan ze in hun portefeuilles houden, waardoor ze minder risicovol lijken", aldus het rapport.

Dit zorgt er onder meer voor dat er vaak grotere risico's worden genomen dan duidelijk is voor beleggers. Dat zorgt soms voor hogere opbrengsten, maar kan juist ook tot grotere verliezen leiden.

De onderzoekers concluderen dat vooral Morningstar geen goed werk levert. De beoordelingen - die worden uitgedrukt in een aantal sterren - kloppen niet, doordat de vergelijker onvoldoende zou controleren of de door fondsen aangeleverde informatie klopt.

De fondsenvergelijker stelt dat de onderzoekers de methoden van Morningstar niet goed hebben begrepen en data verkeerd hebben gebruikt, schrijft Het Financieele Dagblad (FD). De onderzoekers ontkennen dit.