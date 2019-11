Het bruto bedrijfsresultaat van T-Mobile is in het derde kwartaal maar liefst 24,9 procent gestegen naar 132 miljoen euro. Dit komt volgens het bedrijf mede door de fusie met Tele2.

De fusie is in volle gang is, en loopt volgens het bedrijf zelfs iets voor op schema. Het samengaan van de twee bedrijven moet flinke kostenbesparingen opleveren, wat volgens T-Mobile nu al zichtbaar is. In totaal moet er na drie jaar 150 miljoen euro worden bespaard.

Alle Tele2-winkels zijn inmiddels gesloten. Werknemers uit die winkels zijn behouden, door ze in te zetten in vestigingen van T-Mobile.

T-Mobile heeft in het derde kwartaal verder veel nieuwe abonnees binnengehaald. Bij de mobiele abonnementen kwamen er 80.000 bij, voor internet, tv en vaste telefoon was er een plus van 23.000 klanten.