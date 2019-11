De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump stellen hun ontmoeting om een gedeeltelijk handelsakkoord te ondertekenen mogelijk uit naar december, melden ingewijden woensdag aan persbureau Reuters.

De partijen zijn het nog niet eens geworden over alle voorwaarden in het akkoord en ook is er nog geen geschikte locatie gevonden voor de ondertekening. Eerder zouden de wereldleiders bij elkaar komen op een top in Chili, maar daar werd onlangs een streep door gezet toen de Chileense president Sebastián Piñera de top afgelaste vanwege massale demonstraties in het land.

Momenteel zijn de partijen in gesprek over een nieuwe locatie voor de ondertekening van het deelakkoord. Naar verluidt hebben Zweden en Zwitserland de beste papieren om als gastheer te dienen voor de twee wereldleiders.

Naast gesprekken over een geschikte locatie moeten ook nog de laatste plooien over het deelakkoord gladgestreken worden. China en de Verenigde Staten sloten in oktober een gedeeltelijke deal die een staakt-het-vuren in de handelsoorlog tussen de twee landen zou kunnen inleiden en een opmaat zou kunnen zijn voor een breder handelsakkoord. In de deal zou onder meer zijn afgesproken dat een aantal heffingen op Chinese producten wordt geschrapt. Ingewijden zeggen nu dat China vraagt om het schrappen van extra importheffingen.

Investeerders reageerden negatief op de berichtgeving. Door een verder uitstel zou de kans groter zijn dat de deal alsnog klapt, redeneren zij. Aandelenbeurzen op Wall Street daalden hierdoor na een overwegend groene dag licht in het rood.