Chinese staatsbedrijven overwegen om gezamenlijk 5 tot 10 miljard dollar (4,51 tot 9 miljard euro) te investeren in de beursgang van het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco, meldt persbureau Bloomberg woensdag.

Onder de bedrijven bevindt zich de Silk Road Fund, een investeringsfonds van de Chinese staat dat zich met name richt op investeringen in Europa, het Midden-Oosten en Azië. Ook zou het Chinese staatsoliebedrijf Sinopec willen investeren in Aramco.

De investering in het Saoedische staatsoliebedrijf zou voor China een manier zijn om de banden met Saoedi-Arabië aan te halen en te profiteren van de stijgende olieprijzen. China is overigens niet het enige land dat interesse heeft om geld in het oliebedrijf te steken, ook Rusland zou zich volgens Bloomberg gemeld hebben.

Voor Aramco zouden grote geldschieters uit China en Rusland ervoor kunnen zorgen dat het bedrijf een hogere waardering krijgt. De Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman zegt al langere tijd dat het staatsoliebedrijf 2 biljoen dollar waard is, maar analisten denken dat de waardering meer rond 1,5 tot 1,8 biljoen zal uitvallen.

Zondag kwam er na meerdere vertragingen eindelijk groen licht voor de beursgang van het staatsoliebedrijf. De stap naar de beurs was al meermaals vertraagd in de afgelopen jaren, onder meer vanwege een drone-aanval in september. Saudi Aramco is de grootste olieproducent ter wereld en neemt zo'n 10 procent van de wereldproductie op zich.