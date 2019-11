Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de eurozone woensdag gewaarschuwd dat er voorzorgsmaatregelen op tafel moeten liggen bij economische tegenspoed. De kans hierop is toegenomen door problemen in de industriële sector, handel én omdat de Europese Centrale Bank (ECB) weinig middelen heeft om de economie weer aan te zwengelen, aldus het IMF.

"De zwakte in de handel en de industrie kan verspreiden naar andere sectoren, zoals de dienstensector. Dit kan sneller en in grotere stappen gebeuren dan nu wordt verwacht", aldus het IMF over waarom noodmaatregelen klaar moeten liggen.

De VN-organisatie ziet niet alleen de risico's voor economische achteruitgang toenemen, ook verwacht het IMF een lagere economische groei voor 2019 en 2020. In plaats van een groei 1,3 procent voor dit jaar, verwacht het IMF een groei van 1,2 procent.

Ook snijdt het IMF in de groeiverwachting van 2020: waar de organisatie eerder uitging van een bbp-groei van 2,3 procent, gaat de organisatie nu uit van 1,8 procent.

De lagere groei wordt met name veroorzaakt door de haperende Duitse economie, de grootste van het eurogebied. Het IMF verwacht dat de Duitse economie dit jaar met een half procent groeit, tegenover 0,8 die de organisatie eerder in het jaar verwachtte. De Duitsers hebben last van de voortslepende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de Brexit en de vertraging van de Chinese economie.