De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft de levering van een machine aan een Chinees chipbedrijf uitgesteld. Met het uitstellen van de levering hoopt de chipmachinemaker de Verenigde Staten te vriend te houden, schrijft het Japanse zakenblad Nikkei Asian Review woensdag op basis van ingewijden.

ASML zou de levering van de machine vertragen omdat het bedrijf de Amerikaanse regering niet boos wil maken door de meest geavanceerde machine van het bedrijf naar concurrent China te sturen. Het gaat om een EUV-machine, waarvan ASML de enige fabrikant ter wereld is.

De machine zou naar het Chinese chipconcern SMIC gaan, een bedrijf dat chips levert aan onder meer Huawei. Washington stelde in mei een handelsverbod op Huawei-producten in, omdat het bedrijf in de VS verdacht wordt van spionagepraktijken.

Het is niet duidelijk of ASML door de Amerikaanse regering onder druk is gezet om de levering van EUV-machines voorlopig op te schorten. ASML zelf heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.

ASML wil geen vijanden creëren in China

De chipmachinemaker wil volgens Nikkei Asian Review echter geen vijanden creëren in China, waardoor het bedrijf heeft besloten om de machinelevering te vertragen, in plaats van helemaal te annuleren. China is van groot belang voor ASML, omdat het de snelstgroeiende markt voor techproducten is. Vorig jaar kwam ongeveer 19 procent van de omzet (zo'n 1,5 miljard euro) van de chipmaker uit China.

De problemen laten zien hoe lastig het voor een chipbedrijven is om normaal zaken te blijven doen terwijl de twee grootste economieën van de wereld - waar vaak hun grootste klanten zitten - met elkaar in de clinch liggen.