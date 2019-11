De Nederlandse chipmachinemaker ASML ontkent dat het de levering van een chipmachine heeft uitgesteld om de Verenigde Staten te vriend te houden. Een woordvoerder van het chipbedrijf zegt dat de exportlicentie naar het land simpelweg is verlopen. Aanleiding van de berichtgeving was een stuk van het Japanse zakenblad Nikkei Asian Review.

ASML zou volgens de berichtgeving van het zakenblad de levering van de machine vertragen omdat het bedrijf de Amerikaanse regering niet boos wil maken door de meest geavanceerde machine van het bedrijf naar concurrent China te sturen.

De chipmachinemaker wilde volgens Nikkei Asian Review echter ook geen vijanden creëren in China, waardoor het bedrijf besloten zou hebben om de machinelevering te vertragen, in plaats van helemaal te annuleren.

Maar dit is dus onjuist, stelt ASML in een reactie. "De exportlicentie voor deze machine was gewoon verlopen. We hebben een nieuwe aangevraagd, we volgen daarin de wet", aldus de woordvoerder van de chipmachinemaker. De levering van technologie als de EUV-machine is onderworpen aan een internationaal verdrag, het zogenoemde Wassenaar Arrangement. De aanvraag van de licentie ligt momenteel bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, aldus ASML.

China is van groot belang voor ASML, omdat het de snelstgroeiende markt voor techproducten is. Vorig jaar kwam ongeveer 19 procent van de omzet (zo'n 1,5 miljard euro) van de chipmaker uit China.